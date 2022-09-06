انتخابات تشريعية في السويد قد تشهد تقدُّم اليمين المتطرّف

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يصوّت السويديون، الأحد المقبل، في انتخابات تشريعية تبدو المنافسة فيها محتدمة، مع يمين مستعد للمرة الأولى للحكم بدعم من اليمين المتطرف الذي يسجّل تقدمًا أكبر من أي وقت مضى ويسار يسعى الى ولاية ثالثة.بات حزب «ديموقراطيي السويد» القومي والمناهض للهجرة الذي كان منبوذا فترة طويلة على الساحة السياسية في هذا البلد الإسكندنافي يرجّح الكفّة مع اتفاق محتمل مع اليمين التقليدي فيما أظهرت استطلاعات الرأي أنه في طريقه لكي يبلُغ المرتبة الثانية في نتائج الانتخابات.السويد التي تخوض عملية دقيقة للانضمام الى حلف شمال الأطلسي، وستتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي في 1 كانون الثاني، يحكمها منذ 2014 الاشتراكيون الديموقراطيون، أكبر حزب في البلاد منذ الثلاثينيات.تتمتع رئيسة الوزراء المنتهية ولايتها، ماغدالينا أندرسون، التي تولت منصبها قبل سنة لإعادة إحياء حزبها، بأعلى مستوى من ثقة الناخبين للبقاء في منصبها مع 55 بالمئة من الآراء الإيجابية. يحل خلفها بفارق كبير منافسها من حزب "المعتدلين"، أولف كريستيرسون (32 بالمئة). لكنّ الحملة هيمنت عليها مواضيع مؤاتية للمعارضة لليمينية: الجريمة وتصفية حسابات دامية بين العصابات ومشاكل الاندماج وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء والطاقة. تبقى هناك تكهنات كبرى بشأن نتيجة الانتخابات، حيث يتقارب التحالفان الجديدان المرجحان (الاشتراكيون الديموقراطيون والخضر وحزب اليسار وحزب الوسط من جانب اليسار في منافسة اليمين الممثل بحزب المعتدلين والمسيحيين الديموقراطيين والليبراليين وديموقراطيي السويد) في استطلاعات الرأي.ووفق آخر استطلاعات الرأي، أمس الأول، قد يحصل تحالف اليسار على ما بين 48.6 و52.6 بالمئة مقابل 47.1 الى 49.6 بالمئة لليمين/ اليمين المتطرف، لكن الأرقام تتقلب.وقد أدت الانتخابات السابقة عام 2018 الى أزمة سياسية طويلة، حيث استغرق الأمر 4 أشهر لتشكيل حكومة أقلية بقيادة الاشتراكيين الديموقراطيين.وتبقى مسائل كبرى غير محسومة، لكن التقارب بين اليمين واليمين المتطرف أسهم في توضيح الوضع السياسي وأعاد السويد إلى كتلتين.