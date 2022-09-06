تراس تبدأ حكمها بقائمة مشاكل

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حاملة قائمة طويلة من المشاكل التي يتعيّن معالجتها سريعاً، أصبحت ليز تراس رسميًا الرئيسة الجديدة للحكومة البريطانية، أمس، خلال اجتماع مع الملكة إليزابيث الثانية في مقرّ إقامتها في بالمورال باسكتلندا في تقليد يتم في العادة بقصر باكينغهام في لندن.وظهرت وزيرة الخارجية السابقة البالغة 47 عاما في صورة رسمية وهي تصافح الملكة التي طلبت منها تشكيل حكومة جديدة لتصبح رئيسة الوزراء الخامسة عشرة خلال عهدها الممتد منذ أكثر من 70 عاما، وثالث امرأة تقود رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا ورابع رئيس وزراء من حزب المحافظين في غضون 6 سنوات.وجرت المراسم الرمزية في قصر بالمورال النائي بالمرتفعات الاسكتلندية، إذ اختارت الملكة (96 عاما) عدم العودة إلى لندن لمشاكل صحية.