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عربي-دولي
6 حركات مستقلة في العراق تندمج... ومصر على خط الوساطة
Lebanon 24
06-09-2022
|
18:54
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على وقع استمرار الحراك الأميركي الدبلوماسي ودخول مصر على خط الوساطات لحل الأزمة السياسية بالعراق، أعلنت 6 حركات سياسية مستقلة، أمس، تشكيل ائتلاف جديد باسم «تحالف الموقف العراقي»، طارحة مبادرة لحل الأزمة تتضمن تشكيل حكومة كفاءات انتقالية مدة عام.
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ودعا بيان للتحالف الوليد القوى المستقلة إلى «تنظيم صفوفها وتنسيق مواقفها وتشكيل جبهاتها في مواجهة القوى التقليدية وإزاحتها»، كما طالب المحكمة الاتحادية بالفصل في قضية حل البرلمان وإصدار قرار منه لحل نفسه، وفقاً للمادة 64 من الدستور، وأشار إلى ضرورة تعديل قانون الانتخابات بما يضمن اشتراط التحالفات المسبقة واعتماد الكتلة الفائزة بأكثرية المقاعد فور إعلان النتائج، ومنع تنقل النواب بين الكتل.
وشدد التحالف الذي يضم حركات «وعي» و«كفى» و«واثقون» و«الجبهة الفيلية» و»حزب الأمة» و«المجلس الديموقراطي»، على حظر مشاركة الأحزاب المسلحة في الانتخابات المقبلة، وضرورة فتح ملفات قتلة المتظاهرين وملفات فساد وإهدار المال العام والتسريبات الصوتية.
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