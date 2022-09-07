Advertisement

عربي-دولي

إخطار مسبق غير معهود.. واشنطن تعلن عن تجربة "مينوتمان 3"

Lebanon 24
07-09-2022 | 00:00
A-
A+
Doc-P-988140-637981314009966944.jpg
Doc-P-988140-637981314009966944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها ستجري الأربعاء تجربة لإطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات، في إخطار مسبق غير معهود من جانب واشنطن بهدف تجنب أي تصعيد للتوتر مع روسيا، في خضم الحرب الدائرة في أوكرانيا.
Advertisement

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون) بات رايدر للصحفيين، إن "هذا الاختبار لصاروخ مينوتمان 3 غير المسلح، في قاعدة فاندنبرغ الجوية بولاية كاليفورنيا".

وأضاف: "هذا اختبار روتيني مقرر منذ فترة طويلة، وهو، على غرار الاختبارات السابقة، سيتحقق من فعالية النظام ودرجة استعداده"، لافتا إلى أن "الولايات المتحدة أخطرت الحكومة الروسية مسبقا" بهذه التجربة المرتقبة.

وفي العادة لا تعلن الولايات المتحدة مسبقا عن تجاربها على الصواريخ البالستية العابرة للقارات.
ما هو "مينوتمان 3"؟

• صاروخ بالستي عابر للقارات مزود برأس حربي وبإمكانه أن يحمل قنبلة نووية.

• "مينوتمان 3" الذي دخل الخدمة قبل 50 عاما، هو الصاروخ الوحيد من نوع أرض أرض في الترسانة النووية الأميركية، وذلك منذ 2005.

• توجد منصات إطلاق هذا الصاروخ في 3 قواعد عسكرية في الولايات المتحدة، في وايومينغ وداكوتا الشمالية ومونتانا.

• أما الصواريخ الأميركية الأخرى القادرة على نقل قنابل نووية، فهي من نوع "ترايدنت" التي تنطلق من البحر وتحملها غواصات، في حين يمكن للقاذفات الاستراتيجية الأميركية أن تلقي قنابل نووية.

تجربتان في 3 أسابيع

وقد أجريت آخر تجربة على إطلاق هذا الصاروخ في منتصف أغسطس الماضي بعد أن أرجئت مرتين.

وكانت التجربة مقررة في الأساس في آذار، لكن سلاح الجو الأميركي أجلها إلى مطلع أغسطس إثر بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في 24 شباط، بعد أن خشيت واشنطن من أن تستخدمها موسكو ذريعة لتوسيع النزاع إلى دول أخرى.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:30 | 2022-09-07
11:00 | 2022-09-07
10:30 | 2022-09-07
10:00 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website