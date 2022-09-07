قضية ترامب.. مصادرة وثيقة تصف "القدرات النووية لدولة أخرى"

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عثرت السلطات الأميركية على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لـ"دولة أخرى"، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس الماضي، وفق "واشنطن بوست".ولم يحدد تقرير الصحيفة الذي نشر الثلاثاء استشهد بمصادر مطلعة، الدولة الأخرى التي ورد ذكرها في الوثيقة، كما لم يشر إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية للولايات المتحدة.ولم يرد ممثلو ترامب ووزارة العدل حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق.