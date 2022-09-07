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عربي-دولي

قضية ترامب.. مصادرة وثيقة تصف "القدرات النووية لدولة أخرى"

Lebanon 24
07-09-2022 | 00:30
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عثرت السلطات الأميركية على وثيقة تصف الدفاعات العسكرية لـ"دولة أخرى"، بما في ذلك قدراتها النووية، وذلك أثناء مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا في أغسطس الماضي، وفق "واشنطن بوست".
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ولم يحدد تقرير الصحيفة الذي نشر الثلاثاء استشهد بمصادر مطلعة، الدولة الأخرى التي ورد ذكرها في الوثيقة، كما لم يشر إلى ما إذا كانت صديقة أو معادية للولايات المتحدة.

ولم يرد ممثلو ترامب ووزارة العدل حتى الآن على طلبات من "رويترز" للتعليق.
وعثر مكتب التحقيقات الاتحادي على أكثر من 11 ألف وثيقة وصورة حكومية، خلال المداهمة التي جرت في الثامن من أغسطس لمنزل ترامب في مارالاغو، وفقا لسجلات المحكمة.

وحسب تقرير "واشنطن بوست"، فإن بعض الوثائق التي عثر عليها توضح بالتفصيل عمليات أميركية بالغة السرية تتطلب تصاريح خاصة، وليس مجرد تصريح سري للغاية.

وقالت الصحيفة إن بعض الوثائق مقيدة، لدرجة أنه حتى بعض كبار مسؤولي الأمن القومي في إدارة الرئيس جو بايدن لم يصرح لهم بمراجعتها.
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