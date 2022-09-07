البعثة الأممية: نسعى لاجراء انتخابات في ليبيا بأسرع وقت

جددت الأمم المتحدة الدعوة إلى اجراء انتخابات تشريعية ورئاسية في أقرب وقت من أجل حل الأومة اسياسية في ليبيا.



وأكد ريزدون زينينغا، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ألا حل عسكريا "للانسداد الانتخابي والتنفيذي" في البلاد.

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كما رأى في تغريدة تشرتها البعثة عبر حسابها على تويتر الأربعاء، أن الشعب الليبي عبر بوضوح عن "تطلعه لاختيار قادته وتجديد شرعية المؤسسات الليبية عبر انتخابات ديمقراطية.."



كذلك، شدد على أن الأمم المتحدة تولي الأولوية للعمل مع جميع الأطراف الليبية لتيسير التوصل إلى اتفاق على مسار للانتخابات الوطنية في أقرب وقت ممكن".