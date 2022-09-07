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عربي-دولي

بأول مكالمة مع زيلينسكي.. تراس تستعد لزيارة أوكرانيا

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:30
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تحدثت رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة ليز تراس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في أول اتصال لها مع زعيم أجنبي، وقبلت دعوة لزيارة أوكرانيا مؤكدة دعمها للبلاد في حربها مع روسيا.
جاء في بيان لمكتب تراس أن "رئيسة الوزراء تحدثت إلى رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي هذا المساء لتأكيد دعم المملكة المتحدة الثابت لحرية وديمقراطية أوكرانيا".
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وأضاف البيان "قالت رئيسة الوزراء إنها تتطلع إلى العمل مع الرئيس (الأوكراني) في الأسابيع والأشهر المقبلة، وإنها مسرورة لقبول دعوة لزيارة الرئيس زيلينسكي في أوكرانيا قريبا".

يشار إلى أن بريطانيا واحدة من أكبر الداعمين الدوليين لأوكرانيا إذ أرسلت ما يقرب من سبعة آلاف سلاح مضاد للدبابات ومئات الصواريخ وعربات القتال المدرعة، كما تدرب الجنود الأوكرانيين.
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