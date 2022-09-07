واشنطن: رد إيران لم يساعد في التوصل لاتفاق نووي

بعد تأكيد البيت الأبيض، أن الرئيس جو بايدن لن يوقع على أي اتفاق مع إيران لا يأخذ بالاعتبار مصالح أميركا الأمنية، أكدت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء إن رد إيران على مقترحات العودة للاتفاق النووي لم يساعد بالتوصل لاتفاق.

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وكان البيت الأبيض قد أكد أن الولايات المتحدة مستعدة لكل السيناريوهات المرتبطة بنجاح أو فشل الاتفاق النووي.



كما أضاف البيت الأبيض "كنا واضحين للغاية بشأن ما نعتزمه هنا هو التأكد من أن إيران لا تمتلك سلاحاً نووياً، وهذا هو هدفنا النهائي هنا".



وكانت إيران كررت اليوم المطالبة بالحصول على ضمانات موثوقة ورفع دائم للعقوبات، وذلك على لسان المتحدث باسم حكومتها علي بهادري جهرمي.