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عربي-دولي

روسيا: نأسف لعدم تحميل مسؤولية ما يجري بزابوريجيا لأوكرانيا

Lebanon 24
07-09-2022 | 04:00
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أسف السفير الروسي لدى الأمم المتحدة الثلاثاء خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي لكون تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول زابوريجيا أحجم عن اتهام أوكرانيا التي تعتبرها موسكو مسؤولة عن قصف محطة زابوريجيا النووية.
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وأوضح فاسيلي نيبينزيا "نأسف لعدم ذكر مصدر عمليات القصف هذه مباشرة (..) في تقريركم هذا" معتبرا أن التقرير الذي عرضه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية على المجلس عن بعد "تأكيد" على أن "التهديد الوحيد" لهذا الموقع يأتي "من عمليات القصف والتخريب التي ترتكبها القوات المسلحة الأوكرانية".
وكانت الوكالة الذرية قد حذرت في تقرير من 52 صفحة أعدته بعد زيارة لمحطة زابوريجيا جنوب أوكرانيا، ونشرته اليوم الثلاثاء على موقعها الإلكتروني، من أن الوضع في تلك المحطة النووية الأكبر في أوروبا لا يزال خطيراً.

وشددت على أن هناك حاجة ماسة لاتخاذ تدابير تمنع وقوع حادث نووي، جراء العمليات العسكرية الجارية هناك بين القوات الروسية والأوكرانية.
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