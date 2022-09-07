Advertisement

عربي-دولي

مشاهد مرعبة توثق لحظة وقوع زلزال الصين.. السيارات كادت تقفز من مكانها! (فيديو)

Lebanon 24
07-09-2022 | 02:00
A-
A+
Doc-P-988169-637981362983819626.png
Doc-P-988169-637981362983819626.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد مرعبة توثق لحظة وقوع زلزال ضخم ضرب يوم الإثنين الماضي الصين.

 

وأظهر الفيديو الذي التقطته كاميرا مثبتة في سيارة تمايل الأشجار في الشارع وحتى تمايل السيارات المتوقفة حيث كادت تقفز من مكانها.

كاميرا مثبتة في سيارة التقطت لحظة وقوع الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان وسط الصين حيث تمايلت الأشجار في الشارع وبالإمكان رؤية السيارات المتوقفة تتمايل وتكاد تقفز من مكانها.pic.twitter.com/la0WUjocKr

Advertisement

 
 

يشار إلى أن عدد قتلى أقوى زلزال يضرب مقاطعة سيتشوان في جنوب غربي الصين منذ عام 2017 ارتفع إلى 65 أمس الثلاثاء، وهرع رجال الإنقاذ للوصول إلى مئات الأشخاص الذين تقطعت بهم السبل وإعادة المرافق للعمل.

 

وأفادت وسائل الإعلام الصينية الحكومية أن ما يقرب من 250 شخصاً يعالجون من إصابات جراء الكارثة، بينهم عشرات أصيبوا بجروح خطيرة.

 

كما يعمل رجال الإنقاذ أيضاً على الوصول إلى أكثر من 200 شخص تقطعت بهم السبل في منطقة الزلزال، واستعادة خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية ومرافق الطاقة والمياه، بالإضافة إلى توصيل الإمدادات الغذائية للسكان المتضررين من الزلزال الذي بلغت قوته 6.8 درجة.

 

أكثر من 200 عالق

يذكر أن الزلزال القوي ضرب سيتشوان بعد ظهر الاثنين وكان مركزه في عمق المناطق الجبلية الداخلية للمقاطعة في الغرب. وشعر السكان بالزلزال في مناطق تبعد مئات الكيلومترات مثل شانشي وقويتشو.

 

وما زال أكثر من 200 شخص عالقين في هايلوغو، وهي منطقة سياحية تشتهر بالأنهار الجليدية والغابات الخضراء والقمم الشاهقة. وما زال رجال الإنقاذ يعملون على إعادة فتح الطرق المغلقة للوصول إليهم، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

 

أما في لودينغ، مركز الزلزال، فتضررت البنية التحتية للكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية بشدة.

(العربية)

 

 

 

 

 

المصدر: العربية

عربي-دولي

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2022-09-07
13:00 | 2022-09-07
12:00 | 2022-09-07
11:30 | 2022-09-07
11:00 | 2022-09-07
10:30 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website