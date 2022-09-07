خطأ قد يحدث في محطة زابوريجيا النووية: ما دور الوكالة الدولية للطاقة؟



تقع محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا، وهي الأكبر في أوروبا، حاليًا في وسط منطقة حرب. استولت القوات الروسية على المحطة بعد وقت قصير من بدء غزو أوكرانيا في شباط. منذ ذلك الحين، أصبحت ساحة معركة بين القوتين. يستمر القصف والقتال بالقرب من المحطة وتتزايد المخاوف من أنه قد يتسبب بكارثة نووية.

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وبحسب صحيفة "نيوزويك" الأميركية، "في 3 أيلول، أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أن الموقع فقد خط الكهرباء الرئيسي الرابع والأخير بسبب الصراع. ويعتمد الموقع الآن على خط كهرباء احتياطي. وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية "لا يزال أحد المفاعلات يعمل وينتج الكهرباء لأغراض التبريد ووظائف السلامة الأساسية الأخرى في الموقع وللبيوت والمصانع وغيرها من خلال الشبكة". محطات الطاقة النووية، إذا كان ذات تصميم جيد، عادة ما تكون آمنة. ومع ذلك، يمكن للحرب تغيير كل شيء. إن العمل العسكري حول المحطة النووية يقدم العديد من السيناريوهات الكارثية المحتملة. إن سلامة محطة زابوريجيا للطاقة لها تأثير خاص بسبب معاناة أوكرانيا بالفعل من أسوأ كارثة نووية في العالم، في تشيرنوبيل في عام 1986. إذاً، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث بالفعل في زابوريجيا؟ وما مدى احتمالية حدوثه؟"

وتابع الموقع، "وقال بول نورمان، مدير مركز برمنغهام للتعليم والبحوث النووية وأستاذ الفيزياء النووية والطاقة النووية بجامعة برمنغهام، في حديث لصحيفة نيوزويك أن "هناك العديد من الاحتمالات المختلفة". وتابع قائلاً: "في الغالب من غير المحتمل إلى حد ما أن تسبب مشكلة، ولكن بالطبع لا يزال هناك احتمال ضئيل لحدوث هذه الأشياء. الحادث النووي هو الحادث الذي يتم فيه إطلاق مادة مشعة. لذا فإن أول شيء يجب مراعاته هو النظر إلى مكان الاحتفاظ بالمواد المشعة. من الواضح أن هذا يمكن أن يكون المفاعل نفسه، ولكن أيضًا برك الوقود المستهلك ومخازن النفايات. أي منطقة يتواجد فيها وقود جديد لا تشكل قلقاً كبيراً". أولاً، يمكن أن يحدث خرق مادي في مفاعلات المصنع بسبب قصف مدفعي. قد يؤدي ذلك إلى إتلاف الحواجز التي تحافظ على إخفاء المادة المشعة. ومع ذلك، قد لا يشكل هذا "مصدر قلق كبير" لأن مباني المفاعل سميكة ومصصمة لتحمل الزلازل والانفجارات. وتابع قائلاً: "داخل كل من هذه المباني، يحتوي كل مفاعل على وعاء ضغط لا يزيد سمكه عن قدم واحدة من الفولاذ. لا يوجد شيء غير قابل للتدمير، ومن المرجح أن يتم اختراق الهجمات القوية والمستمرة بشكل كافٍ في نهاية المطاف - ولكن هذه حواجز هائلة. يتم تخزين النفايات جيدًا أيضًا في حاويات متينة جدًا".

وأضاف الموقع، "السيناريو "الأكثر إثارة للقلق" هو فقدان التبريد الناجم عن نقص الطاقة الكهربائية. قال نورمان إنه في حالة فشل خط الطاقة الاحتياطي المستخدم حاليًا، ستعود المحطة إلى مولدات الديزل. وأضاف: "هناك عدد من المولدات ويجب أن توفر القوة الكافية. ولكن إذا، لسبب غريب، تم إيقاف هذه الأجهزة أيضًا، أو نفد الوقود، فإن الفقدان الكلي للطاقة الكهربائية سيوقف أنظمة التبريد عن العمل - مما يجعل الانهيار ممكنًا. في هذا السيناريو، سيتم إغلاق المفاعل ويولد فقط ما نسبته 1 ٪ من طاقته العادية". سيكون هذا السيناريو مشابهًا لسيناريو ثاني أسوأ كارثة نووية في العالم في محطة فوكوشيما في عام 2011، حيث تسبب تسونامي وزلزال في فشل أنظمة في ثلاثة مفاعلات وزيادة سخونة النوى. وقال نورمان: "في حادثة فوكوشيما، حدث ذلك لأن تلك المولدات الاحتياطية تم القضاء عليها بسبب موجة المياه الضخمة من تسونامي. لذلك تظل هذه الاحتمالات المختلفة حاليًا من غير المحتمل حدوثها". وأضاف: "ومع ذلك، فهي ليست مستحيلة تمامًا وفقدان خط الطاقة الرئيسي الأخير بالموقع - العودة إلى خط الاحتياطي خلال عطلة نهاية الأسبوع - كان بالتأكيد خطوة في الاتجاه الخاطئ".

وبحسب الموقع، "إن حدوث كارثة مشابهة لكارثة تشيرنوبيل هو أمر غير محتمل. هذا لأن التصميم غير المستقر لمفاعل تشيرنوبيل تسبب في انفجاره داخليًا. يتفق الخبراء النوويون على أن محطة زابوريجيا آمنة ومستقرة. قال طوني إروين، المحاضر في موضوع المفاعلات النووية ودورات الوقود النووي في الجامعة الوطنية الأسترالية، للصحيفة إنه في حين أن هناك "احتمال حدوث ضرر"، فإن المفاعلات مصممة "باحتواء قوي من الخرسانة والصلب، وليس مثل مفاعل تشرنوبيل". وأضاف: "الوكالة الدولية للطاقة الذرية هي الهيئة الدولية التي تحظى باحترام كبير والتي تضع معايير لأمان محطات الطاقة النووية. كان المدير العام رافايل غروسي يحاول الحصول على بعثة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقع زابوريجيا لدراسة الوضع وتهدئة الأمور. وقد حقق ذلك أخيرًا عندما قاد بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى الموقع يوم الخميس 1 أيلول. وصرح غروسي أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية "هنا لتبقى" آملاً أن يؤدي ذلك إلى تهدئة الموقف"."