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بوتين: نثق بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية

Lebanon 24
07-09-2022 | 06:30
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قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه يثق بخبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية رغم الضغط الذي يتعرضون له من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع بوتين بشأن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: "أنا أثق بهم، على الرغم من الضغوط التي يتعرضون لها من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، ولا يمكنهم القول بشكل مباشر إن القصف يأتي من أوكرانيا".
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وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية عن أن عددا من الحوادث التي وقعت في المحطة قد انتهكت مبادئ السلامة النووية، وحذرت من استمرار القصف على المحطة، لما يمكن أن يؤديه ذلك من تلف في المعدات المهمة، ووقوع تسرب إشعاعي غير محدود.

وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة استعدادها للبدء في مشاورات فورية بشأن إنشاء "منطقة أمنية" حولها، لمنع وقوع "حادث نووي" بسبب الأعمال العسكرية. إلا أن تقرير الخبراء لم يحدد الجهة أو الطرف الذي يقوم بالقصف.
المصدر: روسيا اليوم
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