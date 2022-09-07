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إقتصاد

المفوضية الأوروبية: روسيا دولة غير موثوقة تتلاعب بسوق الغاز

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:00
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قالت المفوضية الأوروبية إن روسيا دولة غير موثوقة تتلاعب بسوق الغاز، وأنها قادرة على تعويض الغاز الروسي من مصادر أخرى. وأضافت المفوضية الأوروبية أن واردات الغاز من النرويج تفوق الآن الواردات الروسية، وتابعت: "نواجه ارتفاعا في أسعار الطاقة نظرا لشح البدائل مثل المفاعلات النووية، وبدائل الغاز الروسي ستكون من النرويج والجزائر وأميركا".
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وأعادت المفوضية الأوروبية التأكيد على العمل على وضع سقف لأسعار الغاز الروسي.

تعتبر تصريحات المفوضية الأوروبية أحد رد على ما الهجوم الشدبد الذي شنه الرئيس الروسي فلاديمي بوتين، صباح اليوم الأربعاء في كلمة له أمام بالجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي.

وقال بوتين إن بلاده ستبيع الغاز الروسي في كل أنحاء العالم، وأن المقترحات لتخفيض أسعار الغاز الروسي "غبية".

وأوضح أن الغرب أضعف الأساسيات الرئيسية للاقتصاد العالمي، مشيرا إى أن الثقة في الدولار واليورو والجنيه الإسترليني انخفضت.
المصدر: العربية

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