برلمانيون فرنسيون يزورون تايوان

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وصل برلمانيون فرنسيون إلى تايوان، اليوم، في ما يعد أكبر وفد أوروبي يزور الجزيرة منذ المناورات العسكرية الصينية الكبيرة حولها في آب الماضي، حسبما افادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وتأتي هذه الزيارة بينما تجري تايوان تدريبات بالذخيرة الحية مدى يومين على جزيرة استراتيجية تقع بين ساحلها والصين.تعيش تايوان تحت تهديد دائم من هجوم الصين التي تعتبر الجزيرة جزءًا من أراضيها وتؤكد أنها "ستستعيدها يومًا ما، بالقوة إذا لزم الأمر".وتعارض بكين أي عمل ديبلوماسي يمكن أن يضفي شرعية على تايوان وتشعر بالاستياء من أي زيارة يقوم بها مسؤولون غربيون وسياسيون منتخبون.وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن الوفد "مكون من 5 برلمانيين فرنسيين ويرأسه عضو مجلس الشيوخ سيريل بيلافات"، مضيفة أنها "الزيارة الرابعة لسياسيين فرنسيين منتخبين للجزيرة خلال عام".