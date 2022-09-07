إردوغان يتّهم الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا

اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، خلال زيارة لبلغراد اليوم، الدول الغربية بـ"اتباع سياسة تقوم على استفزاز" روسيا، وفق "وكالة الصحافة الفرنسية".



وردًا على سؤال عن أزمة الطاقة في أوروبا، قال إردوغان في مؤتمر صحافي مع نظيره الصربي ألكسندر فوتشيتش: "يمكنني أن أقول علنا إنني لا أجد أن السلوك الحالي للغرب صحيحا. إن الغرب يتّبع سياسية تقوم على استفزاز روسيا.

Advertisement