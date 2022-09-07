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عربي-دولي

بوتين يستحضر جائزة نوبل للسلام ويتحدث عن سبب منحها لأوباما

Lebanon 24
07-09-2022 | 11:30
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن جائزة نوبل للسلام غالبا ما تمنح بناء على اعتبارات الوضع السياسي، ومن الأمثلة على ذلك منح الرئيس الأميركي باراك أوباما.

وأضاف الرئيس الروسي في كلمة خلال منتدى الشرق الاقتصادي: "أنا أعامل جميع زملائي بشكل جيد، على الرغم من الخلافات، لنقل، مع شركائنا الأمريكيين. لدينا أيضا علاقات عملية مع الرئيس أوباما. ولكن لماذا حصل على جائزة نوبل؟ لم أتحدث عن هذا مطلقا"، متسائلا: "ماذا فعل في مجال السلام، دفاعا عن السلام؟ هل المقصود العمليات العسكرية في بعض مناطق العالم التي نفذها هذا الرئيس؟ ما الذي نتحدث عنه؟".
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وقال بوتين إنه من المعروف أن العديد من هذه الحالات عندما يتم اتخاذ القرارات تكون "حصريا تحت تأثير الوضع السياسي".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما حصل سنة 2009 على جائزة نوبل للسلام.
المصدر: روسيا اليوم
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