Advertisement

عربي-دولي

قائد الجيش الأوكراني: الحرب مع روسيا ستطول

Lebanon 24
07-09-2022 | 12:30
A-
A+
Doc-P-988328-637981672300213145.jpg
Doc-P-988328-637981672300213145.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكد القائد العام للجيش الأوكراني فاليري زالوجني أن كل الأسباب تدعو للاعتقاد بأن الحرب لن تنتهي هذا العام.

كما قال إن هناك خطرا مباشرا من استخدام روسيا للأسلحة النووية التكتيكية "في ظروف معينة".

كما أعلن مسؤوليته عن سلسلة من الضربات على قواعد جوية روسية في شبه جزيرة القرم بما في ذلك واحدة تسببت في دمار في منشأة ساكي العسكرية الشهر الماضي.
Advertisement

وأوضح أن الضربات نفذت بصواريخ أو قذائف صاروخية دون الخوض في التفاصيل، مبيناً أن عشر طائرات حربية دمرت.
 
 
(العربية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
18:08 | 2022-09-07
18:01 | 2022-09-07
18:00 | 2022-09-07
17:30 | 2022-09-07
16:59 | 2022-09-07
16:30 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website