نائب وزير الدفاع البولندي: نتأهب لـ "حرب محتملة مع روسيا"

صرح نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا، بأن وزارة الدفاع تعكف على إصلاح القوات المسلحة تأهبا لاشتباك محتمل مع روسيا.

Advertisement

وقال أوسيبا: "هناك خطر جدي من اندلاع حرب مع روسيا في الفترة من 3 إلى 10 سنوات.. يجب أن نستغل هذا الوقت لإعادة تجهيز الجيش البولندي قدر الإمكان".ووفقا لأوسيبا، فإن الإدارة العسكرية البولندية "تنفذ أكثر برامج التسلح طموحا في التاريخ"، ومن المخطط شراء الدبابات ومدافع الهاوتزر ذاتية الدفع وراجمات الصواريخ والطائرات المسيرة، كما ستعمل وارسو على زيادة حجم الجيش إلى 300 ألف جندي في غضون عقد من الزمن.وأشار أوسيبا إلى أنه على الرغم من ميزانية الدفاع "المتضخمة بشكل قياسي" للعام المقبل، لن تكون هناك أموال حكومية كافية لتنفيذ جميع الخطط.وفي وقت سابق، أعلنت السلطات البولندية عزمها رفع العدد الإجمالي للجيش إلى 400 ألف شخص، وقامت بشراء الطائرات القتالية وطائرات النقل والدبابات ومدافع وراجمات صواريخ، ومضادات طائرات، وأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ.