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عربي-دولي

الدفاع الألمانية: واردات الأسلحة لكييف وصلت حدها الأقصى

Lebanon 24
07-09-2022 | 15:00
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صرحت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينا لامبرخت، بأن برلين نقلت "كمية لا تصدق" من الأسلحة إلى كييف، من احتياطي الجيش الألماني، مؤكدة على أنه تم الوصول إلى الحد الأقصى.
 
وقالت الوزيرة: "لقد خصصنا قدرا لا يصدق من احتياطي الجيش الألماني، لكنني سأقول بوضوح تام في هذه المرحلة لقد وصلنا إلى الحد الأقصى"، مضيفة أنها تنوي شخصيا أن "تراقب عن كثب القدرة على الدفاع عن البلاد والتحالفات المستقبلية".
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وأضافت لامبرخت: "هناك طرق أخرى لدعم أوكرانيا"، بما في ذلك ما يسمى التبادل الدائري، عندما تزود ألمانيا دول الاتحاد الأوروبي بأحدث الأسلحة مقابل الأسلحة القديمة، التي يتم إرسالها إلى أوكرانيا.
 
(روسيا اليوم) 
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