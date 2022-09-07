مقاطعة خيرسون تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 تشرين الثاني

أعلن نائب رئيس إدارة مقاطعة خيرسون كيريل ستريموسوف أن المقاطعة تستعد لإجراء تصويت للانضمام إلى روسيا في 4 تشرين الثاني.



وقال ستريموسوف: "أندريه تورتشاك وأنا متضامنون. سنستعد لموعد محدد. اعتقد الجميع أن الاستفتاء سيجري في أيلول، لكنهم لم يحددوا موعدا محددا. سنركز بشكل مبدئي على 4 تشرين الثاني، على الرغم من أننا مستعدون لإجراء استفتاء الآن".

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وأضاف: "نحن واثقون من أن 80٪ من السكان سيشاركون في التصويت".



ويرى أندريه تورتشاك أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة" أنه من الصواب التصويت على دخول دونباس والأراضي المحررة إلى روسيا في يوم الوحدة الوطنية 4 تشرين الثاني.

(روسيا اليوم)