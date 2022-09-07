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سلطات زابوريجيا لا تستبعد الوقف الكامل لعمل المحطة الكهروذرية

Lebanon 24
07-09-2022 | 16:30
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قال رئيس إدارة منطقة زابوريجيا يفغيني باليتسكي إن الوقف الكامل لمحطة الطاقة النووية في زابوريجيا غير مستبعد في ظل القصف المستمر من قبل الجيش الأوكراني.

وأضاف باليتسكي خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني على الهواء "اليوم، هناك احتمال كبير لأن نضطر لإيقاف محطة الطاقة النووية، لأن عملها سيكون مستحيلا في هذه الظروف". مضيفا أنه على الأرجح، سوف ننتقل إلى العمل من مولدات الديزل.
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ولفت باليتسكي "لم نقم باتخاذ قرار نهائي، ولكن على الأرجح سيتعين علينا اتخاذ مثل هذا القرار".

 بالإضافة لذلك، بسبب القصف المستمر، يتواصل خروج الناس من إنرغودار التي تعيش فيها عائلات العاملين في محطة زابوريجيا الكهروذرية.
 
(روسيا اليوم) 
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