Advertisement

عربي-دولي

تراس تواجه أسئلة مجلس العموم في أول أيامها رئيسة للوزراء

Lebanon 24
07-09-2022 | 18:00
A-
A+
Doc-P-988413-637981889962708844.jpg
Doc-P-988413-637981889962708844.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جمعت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس، أمس، كبار وزرائها في أول اجتماع حكومي برئاستها، أمس، بعد تسلّم مهامها، قبل أن تواجه وابلًا من الأسئلة في مجلس العموم.
والتقت تراس فريقها الرئيسي الذي يعدّ الأكثر تنوّعًا على الإطلاق في تاريخ بريطانيا. وللمرة الأولى لا يشغل رجل أبيض أيّا من المناصب الرئيسية في السلطة التنفيذية، حيث تتولى سويلا برافرمان (المولودة في الهند) وزارة الداخلية، وأصبح كواسي كوارتنغ أول أسود حقيبة الخزانة، مثل كيلفرلي وزير الخارجية.
Advertisement
وبعد اجتماعها الحكومي، انتقلت تراس إلى مجلس العموم لمواجهة زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، في أول جلسة أسئلة لها.
وستشكل الجلسة الأسبوعية التي غالبًا ما تكون أجواؤها متوترة، ويخضع خلالها رئيس الوزراء لمساءلة أعضاء البرلمان، اختبارًا لقدرات تراس السياسية ومهاراتها البلاغية، وكذلك مستوى دعمها من جانب المحافظين، بعد معركة مريرة على القيادة.
وتواجه حكومة تراس مجموعة كبرى من القضايا، أبرزها ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى وطريقة التعامل مع فواتير الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 80 بالمئة الشهر المقبل، على أن ترتفع مجدّدًا في يناير، فيما حذّر بنك إنكلترا من أن البلاد قد تغرق في ركود خلال وقت لاحق هذا العام.
ويتعيّن على تراس أيضًا التعامل مع مسألة شائكة هي الترتيبات التجارية التي فُرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية.
وفي إحدى مكالماتها الأولى مع قائد أجنبي، في وقت متأخر أمس الأول، اتفقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن «على أهمية حماية» السلام في هذه المقاطعة.
وقد يُطلب من وزرائها الجدد التوقيع فورًا على خطة لتجميد فواتير الطاقة في الشتاء المقبل، وربما لفترة أطول، وهو إجراء سيكلّف عشرات المليارات من الجنيه الإسترليني، وفق التقارير. كما يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية وتحويل بعض من التمويل الصحي للرعاية الاجتماعية على جدول الأعمال.
وتعهّدت تراس بخفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار، ووعدت باتخاذ خطوات هذا الأسبوع بشأن فواتير الكهرباء والغاز والسياسة المتعلقة بالطاقة بشكل أوسع.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
23:30 | 2022-09-07
23:00 | 2022-09-07
19:10 | 2022-09-07
18:08 | 2022-09-07
18:01 | 2022-09-07
17:30 | 2022-09-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website