تراس تواجه أسئلة مجلس العموم في أول أيامها رئيسة للوزراء

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جمعت رئيسة الحكومة البريطانية الجديدة ليز تراس، أمس، كبار وزرائها في أول اجتماع حكومي برئاستها، أمس، بعد تسلّم مهامها، قبل أن تواجه وابلًا من الأسئلة في مجلس العموم.والتقت تراس فريقها الرئيسي الذي يعدّ الأكثر تنوّعًا على الإطلاق في تاريخ بريطانيا. وللمرة الأولى لا يشغل رجل أبيض أيّا من المناصب الرئيسية في السلطة التنفيذية، حيث تتولى سويلا برافرمان (المولودة في الهند) وزارة الداخلية، وأصبح كواسي كوارتنغ أول أسود حقيبة الخزانة، مثل كيلفرلي وزير الخارجية.وبعد اجتماعها الحكومي، انتقلت تراس إلى مجلس العموم لمواجهة زعيم المعارضة العمالية كير ستارمر، في أول جلسة أسئلة لها.وستشكل الجلسة الأسبوعية التي غالبًا ما تكون أجواؤها متوترة، ويخضع خلالها رئيس الوزراء لمساءلة أعضاء البرلمان، اختبارًا لقدرات تراس السياسية ومهاراتها البلاغية، وكذلك مستوى دعمها من جانب المحافظين، بعد معركة مريرة على القيادة.وتواجه حكومة تراس مجموعة كبرى من القضايا، أبرزها ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى وطريقة التعامل مع فواتير الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع بنسبة 80 بالمئة الشهر المقبل، على أن ترتفع مجدّدًا في يناير، فيما حذّر بنك إنكلترا من أن البلاد قد تغرق في ركود خلال وقت لاحق هذا العام.ويتعيّن على تراس أيضًا التعامل مع مسألة شائكة هي الترتيبات التجارية التي فُرضت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في إيرلندا الشمالية.وفي إحدى مكالماتها الأولى مع قائد أجنبي، في وقت متأخر أمس الأول، اتفقت مع الرئيس الأميركي جو بايدن «على أهمية حماية» السلام في هذه المقاطعة.وقد يُطلب من وزرائها الجدد التوقيع فورًا على خطة لتجميد فواتير الطاقة في الشتاء المقبل، وربما لفترة أطول، وهو إجراء سيكلّف عشرات المليارات من الجنيه الإسترليني، وفق التقارير. كما يمكن أن تكون التخفيضات الضريبية وتحويل بعض من التمويل الصحي للرعاية الاجتماعية على جدول الأعمال.وتعهّدت تراس بخفض الضرائب لمكافأة العمل الجاد وتعزيز النمو والاستثمار، ووعدت باتخاذ خطوات هذا الأسبوع بشأن فواتير الكهرباء والغاز والسياسة المتعلقة بالطاقة بشكل أوسع.