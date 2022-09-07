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إسرائيل تستعدّ لاستخدام مسيّرات هجومية في عملياتها العسكرية بالضفّة

Lebanon 24
07-09-2022 | 18:01
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يستعد الجيش الإسرائيلي لاستخدام طائرات مسيرة هجومية في عملياته العسكرية بالضفة الغربية التي تصاعدت منذ نهاية آذار الماضي.
وقالت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية، إن قائدي فرقة "يهودا والسامرة" (الاسم التوراتي للضفة الغربية) ولواء "منشيه الإقليمي"، وهي قوات عسكرية إسرائيلية تعمل بالضفة الغربية، تلقيا مؤخرا تدريبات على استخدام مثل هذه المسيرات خلال النشاطات العملياتية.
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بعد التدريب، سيكون القائدان الإسرائيليان قادران على تشغيل طائرات هجومية بدون طيار إذا ما اقتضت الضرورة.
وبحسب القناة فإن قائد الفرقة هو الذي سيتخذ قرار تشغيل المسيرات الهجومية وفقا للحاجة العملياتية.
وأوضحت أنه يمكن استخدام هذه المسيرات الهجومية بما في ذلك خلال "تعقد" عمليات اعتقال المطلوبين.
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