الوكالة الذرية لا تستطيع ضمان أن النووي الإيراني سلميّ حصراً

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أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها "لا تستطيع ضمان أن البرنامج النووي الإيراني سلميّ حصراً بسبب عدم ردّ طهران على مسألة المواقع غير المعلنة المشتبه بأنها شهدت أنشطة غير مصرّح عنها".وقال المدير العام للوكالة رافاييل غروسي، في تقرير نُشر قبل أيام من انعقاد مجلس محافظي الوكالة، إنه "يشعر بقلق متزايد في وقت لم يُحرز أي تقدّم في مسألة آثار اليورانيوم المخصّب التي عُثر عليها في أماكن مختلفة". ودعا طهران، إلى التعاون بأسرع وقت ممكن.ووفق تقديرات في مستند منفصل، فإن إيران، وإضافة إلى الحدّ من وصول الوكالة الأممية، واصلت في الأشهر الأخيرة إنتاج اليورانيوم المخصّب.وجاء في تقرير الوكالة، أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب بات الآن يتجاوز بأكثر من 19 مرة الحدّ المسموح به بموجب الاتفاق النووي.وأوضح التقرير أن المخزون يُقدّر حتى 21 آب بـ3940،9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب، مقابل 3809،3 كيلوغرام منتصف أيار، والحدّ المسموح به هو 202،8 كيلوغراماً.