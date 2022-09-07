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عربي-دولي

البنتاغون يتوقف عن قبول مقاتلات إف 35..هذا ما تم اكتشافه

Lebanon 24
07-09-2022 | 23:30
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أعلن مسؤول أميركي الأربعاء أن وزارة الدفاع (البنتاغون) توقفت عن قبول طائرات إف-35 الجديدة بعد أن اكتشفت أن مغناطيسا مستخدما في محرك المقاتلة الشبح مصنوع من مواد غير مصرح بها من الصين.
وأضاف المتحدث باسم البنتاغون راسل جويميري أن تحقيقا خلص إلى أن سبيكة في مضخة التزييت بالمحرك لا تمتثل لقوانين المشتريات الأميركية التي تحظر المحتوى الصيني غير المصرح به.
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‭ ‬وأكد أن المغناطيس لا ينقل المعلومات أو يلحق ضررا بالطائرات، وأنه لا توجد مخاطر.

من جانبها، قالت شركة لوكهيد مارتن، التي تصنع هذا الطراز من الطائرات المقاتلة، "المشكلة تتعلق بمغناطيس في الآلة التوربينية في إف-35 التي تصنعها شركة هانيويل من مواد منها الكوبالت وسبائك السماريوم".
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