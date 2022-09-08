ترحيل قسري وتفتيش الأوكران عراة.. اتهامات ضد موسكو

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وأضاف برايس عبر حسابه على تويتر "سنضمن، بالتعاون مع شركائنا، أن يعرف العالم الحقيقة". قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية نيد برايس اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تدعو روسيا إلى الوقف الفوري لما وصفها بعمليات "الفرز الممنهج والترحيل القسري" في المناطق التي تسيطر عليها في أوكرانيا.وأضاف برايس عبر حسابه على تويتر "سنضمن، بالتعاون مع شركائنا، أن يعرف العالم الحقيقة".

وفي السياق، أكدت مساعدة الأمين العام للأمم المتّحدة لشؤون حقوق الإنسان إيلزي براندز كيريس الأربعاء أنّ هناك اتّهامات "جديرة بالثقة" عن نقل أطفال أوكرانيين قسراً إلى روسيا، مبدية خشيتها من أن تتبنّى هؤلاء الأطفال عائلات روسية.



كما أضافت "نشعر بالقلق لأنّ السلطات الروسية تبنّت إجراءً مبسّطاً لمنح الجنسية الروسية للأطفال الذين ليسوا تحت وصاية والديهم، ولأهلية هؤلاء الأطفال لأن يتمّ تبنّيهم من قبل عائلات روسية".