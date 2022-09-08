مصر تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأربعاء عزل أول حالة مصابة بجدري القرود في البلاد.

Advertisement

وقالت الوزارة في بيان: "في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".وأوضحت أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما ومن الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، وأن حالته العامة مستقرة.