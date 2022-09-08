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عربي-دولي

مصر تسجل أول حالة إصابة بجدري القرود

Lebanon 24
08-09-2022 | 01:00
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أعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر الأربعاء عزل أول حالة مصابة بجدري القرود في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان: "في اطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي فقد ثبتت إيجابية مواطن مصري للإصابة بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل".
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وأوضحت أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما ومن الحاصلين على إقامة بإحدى الدول الأوربية والمترددين عليها، وأن حالته العامة مستقرة.
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