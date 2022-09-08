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عربي-دولي

اليونان لحلفائها: التوتر مع تركيا قد يتصاعد لصراع مفتوح

Lebanon 24
08-09-2022 | 02:00
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وسط تصاعد التوتر بين أثينا وأنقرة، أعلنت مصادر دبلوماسية، أن اليونان أرسلت خطابات إلى حلف شمال الأطلسي والأمم المتحدة تشكو فيها مما وصفته بتصريحات "تحريضية"، أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتطلب منهما التنديد بسلوك أنقرة.
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وقالت مصادر دبلوماسية يونانية، اليوم الأربعاء، إن الخطاب التركي يشوه الحقيقة، وذرائع أنقرة لا أساس لها من الصحة ومخالفة للقانون الدولي، مضيفة أن اليونان أرسلت رسائل للأمم المتحدة وحلف الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي تحذر من التوتر مع تركيا، الذي قد يتصاعد لصراع مفتوح على أراضي أوروبا.
من جانبه، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، في رسالة إلى الأمين العام لحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ "الموقف التركي عامل اضطراب لوحدة الأطلسي وتماسكه، ويضعف الجناح الجنوبي للحلف في وقت الأزمات"، بحسب ما نقلته "أسوشييتد برس".
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