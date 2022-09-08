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عربي-دولي

المغرب يستقبل مسؤولا جزائريا.. وترقب للموقف الرسمي بشأن القمة العربية

Lebanon 24
08-09-2022 | 03:00
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أعلن المغرب، الأربعاء، استقبال وزير العدل الجزائري، عبد الرشيد طبي، الذي سيزور الرباط، حاملا دعوة لحضور القمة العربية المقررة في الجزائر مطلع تشرين الثاني المقبل.

وقالت وزارة الخارجية المغربية إنه في إطار التحضير للقمة العربية المقبلة، قررت السلطات الجزائرية إيفاد عدد من المبعوثين إلى العواصم العربية، حاملين دعوات لجميع قادة الدول الأعضاء بجامعة الدول العربية"، وفقا لبيان على حسابها بموقع "تويتر".
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وأضاف البيان "سيتم إيفاد وزير العدل الجزائري إلى المغرب بعد السعودية والأردن، في حين سيسلم وزير الداخلية الجزائري (كمال بلجود) الدعوة نفسها إلى تونس وموريتانيا".

ولم تعلن الخارجية المغربية في البيان "موقفها من المشاركة في القمة العربية ولم تكشف موعد زيارة المسؤول الجزائري المرتقبة".
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