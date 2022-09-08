سلاح خطير بأيدي "الإرهابيين" في الصومال.. من أين يحصلون عليه؟

تسعى حركة "الشباب" الصومالية إلى اقتناء الطائرات بدون طيار "المسيَّرة"، في الوقت الذي لا يملك جيش البلاد التكنولوجيا اللازمة للتصدي لهذا السلاح.

ووفق خبراء صوماليين تحدثوا لموقع "سكاي نيوز عربية" فإن شبكة العلاقات الواسعة بين الجماعات الإرهابية حول العالم تسهل تملك حركة "الشباب" لهذه الطائرات التي لن تهدد الصومال فقط الصومال، بل القرن الإفريقي برمته.

وأمام مجلس الأمن الدولي، وفي اجتماع غير رسمي حول أنشطة الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، 31 آب الماضي، حذر كبير المستشارين للشؤون السياسية في بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة جيفري ديلورينتيس، من أن حركة الشباب تسعى للحصول على التقنيات الجديدة، ومنها الطائات المسيرة، لمهاجمة الأهداف اللينة.

التحذير الأميركي أكده تقرير معهد الدراسات الأمنية "ISS" بنشر حركة الشباب طائرات بدون طيار لأغراض المراقبة وتنفيذ هجمات وتصوير مشاهد عملياتها بغرض الدعاية.

أغراض استخدام المسيِّرات

وفق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF) فإن الجماعات الإرهابية استخدمت الطائرات بدون طيار لجمع المعلومات الاستخبارية والأغراض الدعائية أو التسليم بالمتفجرات وتنفيذ هجمات وتهريب المخدارت.

وفي نفس الاتجاه، تحدثت دراسة لرابطة جمعية جيش الولايات المتحدة، شباط الماضي، عن أهداف الإرهابيين من الاتجاه لـ"المسيرات"، ومنها تقليل تكاليف الهجمات، وقدرتها على اختراق المنظومة الأمنية لأي دولة تستهدفها بجمع المعلومات.

وتستخدم الجماعات الإرهابية، وأولها تنظيم القاعدة، الطائرات بدون طيار منذ 1994، حيث وقع من وقتها حتى عام 2018 نحو 14 هجوم أو محاولة هجوم بها.

وفي عام 2014، بدأ تنظيم داعش في استخدام هذه الطائرات على نطاق واسع في العراق وسوريا.

من أين تحصل "الشباب" على المسيرات؟

تتواصل الجماعات الإرهابية عبر شبكة واسعة داخل إفريقيا وسوريا والعراق وجماعة الحوثي في اليمن وحزب الله في لبنان و"الميليشيات" في ليبيا، وحركة الشباب في الصومال، وتنسق تهريب الأسلحة، ومنها المسيرات، كما يوضح الإعلامي الصومالي آدم هيبة.

عبر الشركات المتخصصة في بيع تكنولوجيا الطائرات المسيرة التجارية، وهي متوفرة على نطاق واسع، ويمكن بسهولة تصنيع طائرة مسيرة هجومية، ويتراوح سعر الطائرات بدون طيار من 20 إلى أكثر من 20000 دولار.

(سكاي نيوز)