"أولاً إيران والآن كوريا الشمالية".. هل تسير حرب بوتين كما خطط لها؟

دخلت الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي بدأت بمحاولة غزو كارثية للبلاد بأكملها، قبل أشهر، مرحلة طاحنة تركزت في جنوب البلاد وشرقها.

وبحسب مجلة "ذا نيويوركير" الأميركية، "ها هي أوكرانيا تحرز الآن تقدماً كبيراً، بعد أن شنت هجومًا في الجنوب على أمل استعادة بعض الأراضي التي استولت عليها روسيا سابقًا. في الوقت الي يقاوم فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التعبئة للحرب الوطنية، يواصل جيشه تكبد خسائر كبيرة في الأرواح، ويكافح للحفاظ على إمدادات من الجنود المؤهلين، ويتعامل مع النقص في المعدات والمدفعية، وهي مشكلة تفاقمت بسبب سوء التصنيع والعقوبات الغربية. أصبحت روسيا الآن معزولة عن المكونات الغربية اللازمة لإنتاج بعض المعدات التي تحتاجها للحرب، مما أجبر بوتين على الحصول على أسلحة جديدة من بعض الدول الاستبدادية التي تحتاج إلى المال ولا تهتم بخرق القواعد الغربية. الشهر الماضي كانت إيران. هذا الشهر، كوريا الشمالية".

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وتابعت المجلة، "ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية يوم الثلاثاء أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون يمد بوتين بملايين الصواريخ وقذائف المدفعية من ترسانته الواسعة. قد لا يعني هذا التطور أن روسيا في حالة يرثى لها من الناحية العسكرية. لكنها على الأرجح ليست علامة رائعة أيضًا. قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر: "في ما يتعلق بقدراتها اللوجستية وقدرات الاستدامة المتعلقة بأوكرانيا، فإننا نقدر أن الأمور لا تسير على ما يرام على هذه الجبهة بالنسبة لروسيا".

قال مسؤول أميركي رفض الكشف عن هويته لوكالة "أسوشييتد برس"، "لا يزال الجيش الروسي يعاني من نقص حاد في الإمدادات في أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى ضوابط التصدير والعقوبات". من بعض النواحي، كانت الإجراءات الاقتصادية التي فرضتها أوروبا الغربية والولايات المتحدة على روسيا غير فعالة حتى الآن. كانت دول مثل الهند والصين والبرازيل أكثر من سعيدة باقتناص النفط الروسي الذي اشتراه عملاء سابقون مثل ألمانيا ذات مرة، مما أدى إلى تحقيق أرباح قياسية في هذا القطاع. ولم يشعر المجتمع الروسي بعد بجزء كبير من تكتيكات العزلة الغربية، حتى لو لم يتمكن سكان موسكو من زيارة متجر "آبل" أو الحصول على بطاطس مقلية في مطعم ماكدونالدز الأصلي. وتمكنت روسيا أيضًا من استخدام نفوذها في مجال النفط والغاز ضد أوروبا لضمان تجربة بعض خصومها لشتاء محفوف بالمخاطر ومكلف".

وأضافت المجلة، "لكن بيع الأسلحة أمر مختلف. لم تدن الصين، الدولة الأكثر فائدة لروسيا في هذا الصدد، بوتين بسبب غزوه - لكنها أيضًا لم تُظهر أي حماس لشحن الأسلحة له . سيؤدي القيام بذلك إلى انتهاك صريح للعقوبات الأميركية ويعني أن الولايات المتحدة قد ترفض تزويد مصنعي الأسلحة الصينيين بالتكنولوجيا الأميركية الأساسية. ظلت الدول الأخرى غير الأوروبية محايدة رسميًا أيضًا، وليست متلهفة لقطع علاقتها مع الولايات المتحدة اقتصاديًا. لكن حتى الآن، واجهت هذه الاستراتيجية مشاكل أيضًا. وبحسب ما ورد، فإن المسيّرات التي اشترتها روسيا من إيران تعاني من مشاكل فنية. من المؤكد أن لدى كوريا الشمالية الكثير من الذخيرة لتقديمها، نظرًا لأن لديها رابع أكبر جيش في العالم - لكن الخبراء يعتقدون أنها تعتمد في الغالب على معدات قديمة (بما في ذلك مخزونات الحقبة السوفيتية).في غضون ذلك، تواصل الولايات المتحدة تسليح أوكرانيا بصواريخ متطورة مضادة للدبابات ومدفعية أخرى، حيث أرسلت حوالى 10 مليارات دولار من المساعدات الأمنية حتى الآن".

وختمت المجلة، "لا يزال الجيش الروسي يعرقل الجيش الأوكراني. من المؤكد أنه لا يزال قادراً على الانخراط في حرب استنزاف طاحنة لسنوات، وإلحاق دمار هائل بأوكرانيا، كما وأن الأسلحة النووية هي ورقة رابحة بالنسبة لروسيا. وعلى الرغم من ذلك، لم تجر الأمور بالطريقة التي أرادها بوتين".