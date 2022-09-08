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مقاتلات سعودية ترافق قاذفة أميركية (صور)

Lebanon 24
08-09-2022 | 04:30
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أثناء عبورها أجواء المملكة، رافقت 6 مقاتلات تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية من نوع "ف-15 إس أي" و"تايفون" و"ف-15 سي"، القاذفة الإستراتيجية "بي-52" التابعة للقوات الجوية الأميركية.

 

جاء ذلك ضمن العمل المشترك بين القوتين الجويتين لتعزيز أمن واستقرار المنطقة.

 
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يذكر أنه خلال الشهر الماضي نفذت القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأميركية التمرين اللوجستي "الغضب العارم"، الذي تستضيفه المملكة بمشاركة عدد من الوزارات والهيئات المعنية والمساندة.

 

ويشمل التمرين على تنفيذ العديد من الفرضيات والتدريبات على عمليات الحشد والانتشار والنقل والإمداد وتنفيذ فرضيات تدريبية للاتصالات والطبابة والطب الميداني وتمرين إنقاذ الحياة القتالي، إضافة إلى الرماية بالذخيرة الحية وعمليات الإمداد والإخلاء المنفذة من قبل عناصر من القوات المسلحة السعودية والأميركية.

(العربية)

المصدر: العربية
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