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عربي-دولي

بوتين سيشارك في اجتماع بكازاخستان حول التعاون في آسيا

Lebanon 24
08-09-2022 | 06:15
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قال يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيشارك في تشرين الاول في نور سلطان في اجتماع حول التعاون وإجراءات بناء الثقة في آسيا.

وخلال وجوده في كازاخستان سيشارك الرئيس الروسي كذلك، في قمة رابطة الدول المستقلة، كما سيشارك في قمة "روسيا -آسيا الوسطى" التي ستعقد هناك.
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وأضاف مساعد رئيس الدولة: "سيشارك الرئيس الروسي في الاجتماع الخاص بالتعاون وتدابير بناء الثقة في آسيا في مدينة نور سلطان، وهناك أيضا ستعقد قمة رابطة الدول المستقلة التي سيشارك فيها الرئيس بوتين. سيتم ذلك في منتصف أكتوبر في  12-14 تشرين الاول".

وذكر أوشاكوف، أن العمل يجري في مجال تحضير المباحثات بين الرئيس الروسي ونظيره الصيني شي جين بينغ في إطار منظمة شنغهاي للتعاون.

وشدد أوشاكوف، على الطابع المهم جدا لهذا اللقاء بين الرئيسين الروسي والصيني.

وقال: "يجري حاليا العمل بشكل نشيط لتحضير المباحثات بين رئيسنا ونظيره الصيني، والتي يخطط لها خلال اجتماع مجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند يومي 15 و 16 ايلول".
المصدر: روسيا اليوم
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