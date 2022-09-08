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عربي-دولي

بكين تتعهد بمواصلة العمل مع موسكو للترويج للتعددية القطبية

Lebanon 24
08-09-2022 | 07:00
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قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ: "إن بلادها ستواصل بالتعاون مع روسيا الترويج لنشر التعددية القطبية في العالم، والعمل لإضفاء الطابع الديمقراطي على العلاقات الدولية".

ونقلت عنها "روسيا اليوم" تعليقها على خطاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأخير في المنتدى الشرقي الاقتصادي: "ستواصل الصين العمل مع المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من أجل التعزيز المشترك لعالم متعدد الأقطاب والعولمة الاقتصادية وإضفاء الديمقراطية على العلاقات الدولية".
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وأشارت إلى أن "روسيا والصين، بصفتهما عضوين دائمين في مجلس الأمن الدولي، دافعتا دائما بحزم عن النظام الدولي، الذي تشكل الأمم المتحدة نواته، ويعتمد في أساسه على القانون الدولي"، منوهة بأن "موسكو وبكين تلتزمان بتعددية الأطراف الحقيقية، وقد سعتا دائما إلى تعزيز استعادة الاقتصاد العالمي لعافيته أثناء الجائحة".
المصدر: روسيا اليوم
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