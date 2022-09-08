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توقف عمل وحدة الطاقة الخامسة في محطة زابوروجيا

Lebanon 24
08-09-2022 | 07:30
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نقلت "روسيا اليوم" عن رئيس إدارة مدينة "إينرغودار"، ألكسندر فولغا، اعلانه عن تعليق عمل وحدة الطاقة الخامسة بمحطة الطاقة النووية في زابوروجيا، مشيرا إلى أن وحدة الطاقة السادسة لا تعمل أيضا بكامل طاقتها.
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وتابع  أنه "لا يمكن إطلاق الطاقة المولدة في النظام العام بسبب الأضرار التي لحقت بخطوط الكهرباء، لذلك تقرر تعليق تشغيل وحدة الطاقة الخامسة، وفي الوقت الحالي تعمل وحدة الطاقة السادسة بشكل جزئي".

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال خلال الجلسة العامة لمنتدى الشرق الاقتصادي بمدينة فلاديفوستوك، امس : " إن أوكرانيا تخلق تهديدات للأمن النووي، متسائلا: "لماذا يفعلون هذا؟ لا أفهم. للفت الانتباه إلى وضعهم؟ لخلق أزمة إضافية"، ونوه إلى "التهديد الرئيسي الذي يواجه لا منطقة المفاعلات نفسها، ولكن كذلك أماكن تخزين الوقود المستنفد".
المصدر: روسيا اليوم
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