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تدهوّر صحّة الملكة إليزابيث الثانيّة... وهذا ما أعلنه الأطباء

Lebanon 24
08-09-2022 | 07:42
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أعلن قصر باكنغهام في بريطانيا عن وضع الملكة إليزابيث الثانيّة تحت الرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات الأطباء بسبب حالتها الصحية.
 
وقال قصر باكنغهام في بيان: "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح، فإن أطباء الملكة قلقون على صحتها وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي".
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وقد توجّه الأميران تشارلز وويليام إلى مقر إقامة الملكة في "بالمورال"، بعد تدهور صحتها. 
 
وبدأ بريطانيون بالتجمع أمام قصر باكنغهام تزامنا مع أنباء تدهور صحة الملكة. 

وتعاني الملكة البالغة 96 عاما منذ تشرين الاول العام الماضي من مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف. وأضاف القصر في بيان أن "الملكة لا تزال مرتاحة وهي متواجدة في بالمورال".

 
(العربية - سكاي نيوز)
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