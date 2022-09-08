Advertisement

إقتصاد

غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية

Lebanon 24
08-09-2022 | 12:00
A-
A+
Doc-P-988604-637982461644397353.jpg
Doc-P-988604-637982461644397353.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تحت عنوان: "غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية"، جاء في موقع "الجزيرة":
 
نبهت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية إلى أن أزمة الغذاء العالمية الحالية ليست سوى البداية. ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها  إلى تعهد زعماء العالم قبل 7 سنوات بهدف طموح للغاية وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
Advertisement

وقالت إن هذا الهدف أصبح الآن بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، إذ تقدر الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين ليس بينهم وبين المجاعة سوى خطوة واحدة قفز من 135 مليونا في عام 2019 إلى 345 مليون شخص.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي قوله إن الحرب في أوكرانيا لم تخلق أزمة، بل صبت الكثير من الزيت على نار مشتعلة بالفعل، وعلى الرغم من أن آثارها على إنتاج الغذاء لم تكن شديدة كما كان يخشى الكثيرون فإنها استنزفت الاحتياطيات.

وعلقت الصحيفة بأن هذه الأزمة كشفت عما سمته النظام الغذائي المعطل، والذي يعاني فيه المستهلكون والمنتجون، فيما يحقق غيرهم أرباحا ضخمة.

وأضافت أن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحاجة الماسة إليها لا يمكن أن يصلح هذا الأمر حتى لو استمر دون توقف، مشيرة إلى إمكانية استخدام ضريبة طارئة على الشركات التي استفادت بشكل كبير من وباء كورونا للمساعدة في إطعام البشر، وفق ما اقترحته المنظمة الإنسانية البريطانية "أوكسفام" (Oxfam).


وختمت الصحيفة بأن أي حل طويل الأجل لأزمة الغذاء سيتطلب الحد من انبعاثات الكربون وتكيف المحاصيل في ظل استمرار أزمة المناخ، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وتحدي هيمنة عدد صغير من اللاعبين في أسواق الغذاء.
 
المصدر: الجزيرة

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:53 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:29 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:36 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2022-09-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
23:03 | 2022-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2022-09-08
16:59 | 2022-09-08
16:30 | 2022-09-08
16:07 | 2022-09-08
16:00 | 2022-09-08
15:52 | 2022-09-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website