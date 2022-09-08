28
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية
Lebanon 24
08-09-2022
|
12:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحت عنوان: "غارديان: أزمة الغذاء العالمية هذه ليست سوى البداية"، جاء في موقع "الجزيرة":
نبهت صحيفة "غارديان" (The Guardian) البريطانية إلى أن أزمة الغذاء العالمية الحالية ليست سوى البداية. ولفتت الصحيفة في افتتاحيتها إلى تعهد زعماء العالم قبل 7 سنوات بهدف طموح للغاية وهو القضاء على الجوع بحلول عام 2030.
Advertisement
وقالت إن هذا الهدف أصبح الآن بعيد المنال أكثر من أي وقت مضى، إذ تقدر الأمم المتحدة أن عدد الأشخاص الذين ليس بينهم وبين المجاعة سوى خطوة واحدة قفز من 135 مليونا في عام 2019 إلى 345 مليون شخص.
ونقلت الصحيفة البريطانية عن عارف حسين كبير الاقتصاديين في برنامج الغذاء العالمي قوله إن الحرب في أوكرانيا لم تخلق أزمة، بل صبت الكثير من الزيت على نار مشتعلة بالفعل، وعلى الرغم من أن آثارها على إنتاج الغذاء لم تكن شديدة كما كان يخشى الكثيرون فإنها استنزفت الاحتياطيات.
وعلقت الصحيفة بأن هذه الأزمة كشفت عما سمته النظام الغذائي المعطل، والذي يعاني فيه المستهلكون والمنتجون، فيما يحقق غيرهم أرباحا ضخمة.
وأضافت أن استئناف صادرات الحبوب الأوكرانية على الرغم من الحاجة الماسة إليها لا يمكن أن يصلح هذا الأمر حتى لو استمر دون توقف، مشيرة إلى إمكانية استخدام ضريبة طارئة على الشركات التي استفادت بشكل كبير من وباء كورونا للمساعدة في إطعام البشر، وفق ما اقترحته المنظمة الإنسانية البريطانية "أوكسفام" (Oxfam).
وختمت الصحيفة بأن أي حل طويل الأجل لأزمة الغذاء سيتطلب الحد من انبعاثات الكربون وتكيف المحاصيل في ظل استمرار أزمة المناخ، وتقليل الاعتماد على الأسمدة الكيميائية، وتحدي هيمنة عدد صغير من اللاعبين في أسواق الغذاء.
المصدر: الجزيرة
إقتصاد
عربي-دولي
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
Lebanon 24
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
00:53 | 2022-09-08
08/09/2022 12:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
00:29 | 2022-09-08
08/09/2022 12:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
02:36 | 2022-09-08
08/09/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
02:45 | 2022-09-08
08/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
23:03 | 2022-09-07
07/09/2022 11:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-09-08
ضوابط تصدير التكنولوجيا قد تخنق روسيا مثلما خنقت الاتحاد السوفياتي
16:59 | 2022-09-08
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف
16:30 | 2022-09-08
البابا فرنسيس يحذر من الخطر النووي في ظل ما تشهده أوروبا
16:07 | 2022-09-08
تشارلز في أول تصريح بعد وفاة والدته: وفاتها أكبر لحظة حزن علي
16:00 | 2022-09-08
ما قصة حرب المياه غير المعلنة بين بغداد وطهران؟
15:52 | 2022-09-08
صور من التاريخ للملكة إليزابيث مع الرئيسين شمعون وسليمان
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 00:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 00:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 00:28:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact