طهران تندد بالبيان الصادر عن الاجتماع الوزاري لجامعة الدول العربية

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أدانت وزارة الخارجية الإيرانية البيان الصادر عن الاجتماع الـ 158 لوزراء خارجية جامعة الدول العربية، وما قالت إنها ما تسمى بـ "اللجنة الرباعية" بشأن إيران.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني في رد على هذا البيان: "إن إصدار هكذا قرارات، يدل على افتقار بعض الدول المشارة إلى فهم صحيح لسير التطورات الإقليمية وتجاهل الحقائق في منطقة غرب آسيا".وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن المتحدث باسم الخارجية، أسدى "النصح الى تلك الدول، بأن تركز على جرائم الكيان الصهيوني في حق الشعب الفلسطيني المضطهد، بدل توجيه الاتهامات الواهية والمتكررة".ورأى كنعاني أن صدور مثل هذه القرارات "يتعارض وتوجهات بعض الدول التي تقف وراءها، لتفعيل علاقاتها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مجددا في نفس الوقت "الدعوة إلى دول الجوار الإيراني للتفاوض وحل سوء الفهم عبر القنوات الدبلوماسية".