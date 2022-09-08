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عربي-دولي
وزير ألماني يتحدث عن الوضع بعد أسبوع من توقف الغاز الروسي
Lebanon 24
08-09-2022
|
09:30
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قال روبرت هابك نائب المستشار ووزير الاقتصاد الألماني، إن ضخ الغاز الروسي إلى بلاده توقف منذ أسبوع، لكن عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، ونوه بأن الأسعار مرتفعة، لكنها غير متفجرة.
وأضاف هابك: "منذ أسبوع لم يتم ضخ الغاز من روسيا، ولا تزال عملية ملء مرافق التخزين مستمرة، بعد قفزة قصيرة في البورصة، لا تزال الأسعار مرتفعة ومرتفعة للغاية، لكنها ليست متفجرة. نحن على مدى أسبوع لا نزال مستقلين عن الغاز الروسي بفضل التصرفات المطردة والحكيمة من جانب حكومتنا".
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ووفقا للوزير، "يبقى أهم شيء هو وضع حد للتلاعب في أسعار موارد الطاقة من جانب موسكو، لأننا لن نتمكن من دعم الشركات والسكان بسبب ارتفاع تكلفة الغاز والنفط والفحم على المدى الطويل".
وفي هذا الصدد، اقترح الوزير الألماني "تغيير تصميم سوق الطاقة" بحيث يكون السعر النهائي للمستهلك مفيدا، وتتم تسوية الأسعار المرتفعة باستخدام آليات السوق.
وأكد الوزير أن ألمانيا تشهد أعمق أزمة طاقة منذ عام 1973.
المصدر:
روسيا اليوم
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