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عربي-دولي

الصدر يدعو حلفاءه للانسحاب من البرلمان ويرفض "حكومة توافقية"

Lebanon 24
08-09-2022 | 11:00
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قال القيادي في التيار الصدري، صالح محمد العراقي، الخميس، إن عودة نواب الكتلة الصدرية إلى البرلمان العراقي ممنوع منعاً باتاً. كما جدد العراقي رفض التيار الصدري الدخول في أي حكومة توافقية رفضاً قاطعاً.
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ودعا "الحلفاء والمستقلين" داخل البرلمان العراقي لاتخاذ "موقف شجاع ينهي الأزمة عبر الانسحاب منه "ليفقد شرعيته ويحل مباشرة".

ونقل صالح العراقي عن مقتدى الصدر قوله إن "حل البرلمان ممكن بلا عودة الكتلة الصدرية ولا سيما مع وجود حلفائها في مجلس النواب وبعض المستقلين".

كما دعا التيار الصدري لأن يبقى رئيس الجمهورية، برهم صالح، في منصبه بعد حل البرلمان، بينما يقود رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي حكومة لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات المبكرة.


يأتي هذا بينما قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق أمس الأربعاء بعدم الاختصاص في نظر دعوى حل البرلمان، والذي كان مطلباً رئيسياً للصدر.

المصدر: العربية
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