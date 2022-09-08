28
o
بيروت
31
o
طرابلس
17
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
24
o
النبطية
25
o
زحلة
25
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تسريب وثائق لـ"الناتو" بعد تعرض القوات المسلحة البرتغالية لهجوم إلكتروني
Lebanon 24
08-09-2022
|
11:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرض المركز الأساسي للقوات المسلحة البرتغالية، لهجوم إلكتروني "غير مسبوق" أدى إلى تسريب وثائق سرية تابعة لحلف "الناتو" وفقا لصحيفة Diário de Notícias.
وحسب الصحيفة، فقد أبلغت أجهزة المخابرات الأمريكية حكومة البرتغال، بالهجوم الإلكتروني في أغسطس الماضي، مبينة أن القضية تعتبر "بالغة الخطورة".
Advertisement
وقد كشفت المخابرات الأمريكية أن "مئات الوثائق التي أرسلها "الناتو" إلى البرتغال، والمصنفة على أنها سرية، معروضة للبيع على شبكة الإنترنت المظلمة".
وذكرت الصحيفة أن مكتب رئيس الوزراء يتولى الآن معالجة القضية، وقد أبلغ وكالة الأنباء الحكومية "لوسا" أنه "ليس لديه ما يضيفه" إلى الحقائق التي تم الكشف عنها حتى الآن.
وقال مصدر: "يمكن للحكومة أن تضمن أن وزارة الدفاع الوطني والقوات المسلحة تعمل كل يوم حتى تظل مصداقية البرتغال كعضو مؤسس في الحلف الأطلسي سليمة"، مشيرا إلى أن "تبادل المعلومات بين الحلفاء فيما يتعلق بأمن المعلومات أمر دائم على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف".
وأضاف: "كلما كان هناك شك في تعريض الأمن السيبراني لشبكات أنظمة المعلومات للخطر، يتم تحليل الموقف على نطاق واسع وجميع الإجراءات لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني والتعامل الصحيح للمعلومات لمواجهة أنواع جديدة من التهديدات".
المصدر:
روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
Lebanon 24
بعدما ظهرت وهي تمسك بيد شخص مجهول.. نادين نسيب نجيم تخرج عن صمتها وتوضح هوية الرجل (صورة)
00:53 | 2022-09-08
08/09/2022 12:53:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
Lebanon 24
بعد تأهلها إلى نهائيات America's Got Talent.. هذا ما قاله مؤسس "مياس" ورسالة مؤثرة إلى والديه (فيديو)
00:29 | 2022-09-08
08/09/2022 12:29:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
Lebanon 24
بأجواء مميزة هيفا وهبي تحتفل في قبرص بدخول شقيقتها "هانو" القفص الذهبي.. وجمال الأخيرة حديث المتابعين (فيديو)
02:36 | 2022-09-08
08/09/2022 02:36:20
Lebanon 24
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
Lebanon 24
على أبواب الشتاء.. بُشرى الى اللبنانيين
02:45 | 2022-09-08
08/09/2022 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
Lebanon 24
"كرمالك يا لبنان".... "ميّاس" تتأهل الى النهائيات (فيديو)
23:03 | 2022-09-07
07/09/2022 11:03:57
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
17:00 | 2022-09-08
ضوابط تصدير التكنولوجيا قد تخنق روسيا مثلما خنقت الاتحاد السوفياتي
16:59 | 2022-09-08
البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لكييف
16:30 | 2022-09-08
البابا فرنسيس يحذر من الخطر النووي في ظل ما تشهده أوروبا
16:07 | 2022-09-08
تشارلز في أول تصريح بعد وفاة والدته: وفاتها أكبر لحظة حزن علي
16:00 | 2022-09-08
ما قصة حرب المياه غير المعلنة بين بغداد وطهران؟
15:52 | 2022-09-08
صور من التاريخ للملكة إليزابيث مع الرئيسين شمعون وسليمان
فيديو
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
Lebanon 24
تستهلك القليل من الوقود... إليكم هذه السيارة الجديدة
14:00 | 2022-09-07
09/09/2022 00:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
Lebanon 24
مذيعة تبتلع ذبابة مباشرةً على الهواء.. شاهدوا رد فعلها (فيديو)
00:33 | 2022-09-06
09/09/2022 00:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
Lebanon 24
ظهر وهو ينطق الشهادتين.. شيف لبناني شهير يعتنق الإسلام مباشرة على الهواء!؟ (فيديو)
03:10 | 2022-09-05
09/09/2022 00:29:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact