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غوتيريش يعين النمساوي فولكر تورك مفوضا ساميا لحقوق الإنسان

Lebanon 24
08-09-2022 | 13:30
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نقلت مصادر دبلوماسية رفيعة أن الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، سوف يعين النمساوي، فولكر تورك، مفوضا ساميا لحقوق الإنسان خلفا لميشيل باشليه.
 
وقالت المصادر إن غوتيريش قد أبلغ بالفعل الدول الأعضاء في المنظمة مساء أمس الأربعاء، 7 أيلول، برغبته في تعيين تورك في هذا المنصب، حيث يشغل تورك حاليا منصب مساعدة الأمين العام للشؤون السياسية في مكتبه. وسوف تبحث الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة هذه القضية في اجتماع اليوم الخميس أو غدا الجمعة.
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وقد انتهت ولاية باشليه، والتي استمرت لأربع سنوات، في 31 آبالماضي، وقد تعاون مع غوتيريش منذ كان الأخير يشغل منصب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وقد رأت منظمة "الخدمة الدولية لحقوق الإنسان" غير الحكومية، في بيان لها، أن "جميع التعيينات السابقة تمت الموافقة على المرشح الذي أوصى به الأمين العام بالإجماع".
 
(روسيا اليوم) 
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