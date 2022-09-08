المفوضية الأوروبية: لا يجوز أن يملك الروس وصولا سهلا إلى الاتحاد الأوروبي

قالت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون، إنه "لا ينبغي أن يتمتع المواطنون الروس بإمكانية الوصول بسهولة إلى الاتحاد الأوروبي من أجل السياحة والسفر الترفيهي".



وأضافت المفوضة الموجودة حاليا في لاتفيا، حيث ستناقش السياسة الأوروبية الجديدة بخصوص تأشيرات شنغن للمواطنين الروس: "لا ينبغي أن يتمتع مواطنو الدولة المسؤولة عن الحرب، بوصول سهل إلى السياحة والترفيه في الاتحاد الأوروبي".

Advertisement

ويشار إلى أنه بعد الاجتماع غير الرسمي في براغ في 31 آب، توصل وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق سياسي بشأن التعليق الكامل لنظام التأشيرات الميسر مع روسيا.



بعد تبني هذا القرار السياسي، وضعت المفوضية الأوروبية وقدمت مقترحات عملية، وافق عليها يوم الأربعاء الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن تتم الموافقة النهائية على القرار من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في 9 أيلول. ومن المرجح أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية في 12 أيلول الجاري.

(روسيا اليوم)