بلينكن يكشف من أوكرانيا تفاصيل حزمة المساعدات الجديدة ويزور "إربين"

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وقال إن "الإدارة أبلغت الكونغرس أيضا نيتها توفير 2.2 مليار دولار أخرى في استثمارات طويلة الأجل في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة من جيرانها بما في ذلك العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بالإضافة إلى شركاء الأمن الإقليميين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل" حسبما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية. كشف وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارته، الخميس، إلى العاصمة الأوكرانية، كييف، ولقائه كبار المسؤولين هناك، عن تقديم الولايات المتحدة أسلحة وذخائر ومعدات إضافية من مخزونات وزارة الدفاع الأميركية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.وقال إن "الإدارة أبلغت الكونغرس أيضا نيتها توفير 2.2 مليار دولار أخرى في استثمارات طويلة الأجل في إطار التمويل العسكري الأجنبي لتعزيز أمن أوكرانيا و 18 دولة من جيرانها بما في ذلك العديد من حلفاء الولايات المتحدة في الناتو بالإضافة إلى شركاء الأمن الإقليميين الآخرين الذين يحتمل أن يكونوا عرضة لخطر العدوان الروسي في المستقبل" حسبما جاء في بيان صادر عن وزير الخارجية الأميركية.

وكرر الوزير بلينكن للرئيس الأوكراني، فلودومير زيلنسكي، وفريقه، موقف الرئيس الأميركي بـ"أننا سندعم شعب أوكرانيا لأطول فترة ممكنة".

كما وقام بلينكن خلال الزيارة التي لم يعلن عنها بشكل مسبق بتفقد مدينة إربين التي احتلتها روسيا لفترة.

ومن المقرر أن يزور بلينكن الجمعة، العاصمة البلجيكية بروكسل قبل أن يعود إلى واشنطن بحسب ما أكد متحدث باسم الخارجية الأميركية لـ"الحرة".

(الحرة)