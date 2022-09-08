زاخاروفا: نقل إدارة محطة زابوريجيا إلى كييف سيؤدي إلى كارثة عالمية

أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن نقل إدارة محطة زابوريجيا النووية إلى كييف التي لا تسيطر على أي شيء على الإطلاق، سيؤدي إلى كارثة نووية عالمية.



وقالت زاخاروفا: "نحن نرى كيف يتم استخدام هذا الموقع النووي من قبل نظام كييف ببساطة كعنصر من عناصر الابتزاز النووي، وخلق التهديدات".

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وأضافت: "نحن ندرك جيدا، أن الغرب قد وضع بشكل مثالي نظاما من التدبير والاستفزاز وارتكاب الجرائم تحت علم غريب، كما جرى في أجزاء أخرى من العالم. وبالطبع القول بأنه يمكن نقل المحطة إلى تحت السيطرة نظام كييف، الذي لا يسيطر على شيء على الإطلاق. أمر مضحك".



وتابعت أن هذا يعني بكل بساطة أن أوروبا والعالم كله مهدد بدمار منشأة نووية وبالتالي كارثة نووية.

(روسيا اليوم)