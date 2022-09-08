وفاة الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز الـ96 عامًا... إليكم تفاصيل حياتها

توفيت الملكة إليزابيث الثانية عن عمر يناهز الـ96 عامًا، وهي الأطول بقاء في حكم بريطانيا.



وكانت الملكة تعاني من "مشكلات عرضية في الحركة" منذ نهاية العام الماضي، وأوصى الأطباء الخميس في بقائها تحت المراقبة بعدما تدهورت حالتها الصحية.

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سيرتها الذاتية:

ولدت إِلِيزَابِيث أَلِيكسندرا ماريّ في لندن يوم 21 نيسان 1926 بعملية قيصرية وتلقَّت تعليماً خاصّاً في منزلها. وصل والدها، الأمير ألبرت دوق يورك (لاحقا الملك جورج السادس) إلى عرش بريطانيا بعدما تنازل له شقيقه إدوارد الثامن عنه في عام 1936م، ومُنذُ ذلِك الحين أصبحت إليزابيث الوريث المفترض للعرش كونها المولود الاكبر سنا، فقد كانت إليزابيث تكبر أختها الوحيدة، الأميرة مارجريت، في العمر بنحو أربع سنوات.

والدتها هي الابنة الصغرى للأرستقراطي الاسكتلندي كلود باوز ليون الإيرل الـ14 لستراثمور وكينغورن.



تم تعميدها على يد رئيس الأساقفة الإنجيلي "كوزمو جوردون لانج" في كنيسة خاصة بقصر بكنغهام في يوم 29 من شهر أيار، وسُميت إليزابيث نسبة إلى والدتها، وأليكسندرا نسبة إلى والدة الملك جورج الخامس، التي كانت قد توفيت قبل ذلك بستة أشهر، كما سُميت أيضاً ماري نسبة إلى جدَّتها لأبيها.



نشاطاتها العامة

أخذت الملكة إليزابيث الواجبات العامة على عاتقها أثناء الحرب العالمية الثانية؛ حيث انضمت هناك للعمل في الخدمة الإقليمية الاحتياطية.



وفي عام 1947، تزوَّجت الملكة إليزابيث من الأمير فيليب، (دوقإدنبرة) وأنجبت منه أطفالها الأَربعة: الأمير تشارلز،'' أمير ويلز'' والأميرة آن؛ والأمير أندرو،(دوق يورك)وأخيراً الأمير إدوارد.

الحرب العالمية الثانية

في عام 1939، دخلت بريطانيا الحرب العالمية الثانية التي استمرت حتى عام 1945م. وفي أثناء الحرب، تعرضت لندن إلى عمليات قصف جوي متكررة، وتم إجلاء العديد من الأطفال في لندن. وعندئذ، اقترح اللورد هايلشام، أحد كبار الساسة في ذلك الوقت، ضرورة ترحيل الأميرتين إلى كندا، ولكن والدة الأميرتين رفضت بشدة قائلة: " لن تغادر الأميرتان بدوني، وأنا لن أغادر بدون زوجي، وزوجي لن يترك بريطانيا العظمى." وبقيت الأميرة إليزابيث وأختها الأميرة مارجريت في قلعة بالمورال باسكتلندا، حتى انتقلتا إلى منزل ساندرينجهام بنورفولك في يوم رأس السنة الميلادية لعام 1939م. ومكثتا في رويال لودج بوندسور من شباط إلى أيار 1940، حتى انتقلتا إلى قلعة وندسور، حيث مكثتا فيها حوالي خمس سنوات.



الزواج من الامير فيليب

قابلت إليزابيث زوجها المستقبلي الأمير فيليب مونتباتن دوق إدنبرة، ابن الأمير اليوناني الدنماركي آندرو والأميرة أليس أميرة بيتينبرغ، في عامي 1934 و1937.



وبعد مقابلته مرة أخرى في الكلية الملكية البحرية في دارتموث في تموز 1937م، اعترفت إليزابيث بأنها قد وقعت في حبه، رغم أن كان عمرها آنذاك ثلاثة عشر عاماً فقط، ومن بعدها بدء الإثنان في تبادل الخطابات. وتم الإعلان رسميا عن خطوبتهما في يوم 9 تموز 1947م.