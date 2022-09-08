Advertisement

عربي-دولي

الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا بعد وفاة الملكة إليزابيث

Lebanon 24
08-09-2022 | 14:14
A-
A+
Doc-P-988718-637982686765549515.jpg
Doc-P-988718-637982686765549515.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نصّب ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز ملكا لبريطانيا، بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية المعلنة قبل دقائق.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما ملكا لبريطانيا وقائدا للكومنولث الذي يضم 14 دولة وكيانا، بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.
Advertisement
 
وحسب موقع "رينكر" يصبح الأمير تشارلز وريث العرش المباشر ونجل الملكة إليزابيث ملكا رسميا للبلاد، تماما مثلما حدث معها قبل 70 عاما، وذلك بغض النظر عن شعبية أي فرد آخر في العائلة بما في ذلك الحفيد ويليام الابن البكر للأمير تشارلز.

وأعلن قصر باكنغهام تنكيس الأعلام حدادا على الملكة إليزابيث الثانية التي رحلت عن عمر ناهز الـ96 عاما.
 
(روسيا اليوم) 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:15 | 2022-09-09
03:00 | 2022-09-09
02:30 | 2022-09-09
02:00 | 2022-09-09
01:30 | 2022-09-09
01:00 | 2022-09-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website