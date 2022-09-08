ماذا سيحدث بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية؟

كان متوقعاً أن يعلن قصر باكينغهام بين دقيقة وأخرى وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ليصبح ابنها الأكبر تشارلز ملك بريطانيا تلقائيا.

Advertisement

هذا فعلًا ما حدث مساء اليوم الخميس بعدما أعلن القصر وفاتها عن عمر يناهز 96 عاما، فيما كان وضعها الصحي قد أثار قلقا، إثر إعلان طاقمهما الطبي عن تدهور حالتها.





وقال القصر الملكي في بيان ""الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".



وفور إعلان رحيل الملكة انفجر المحتشدون أمام قصر باكنغهام بالبكاء وسط صمت مطبق خيّم على المكان، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، في حين بثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" النشيد الوطني البريطاني.



وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا. وقال القصر الملكي في بيان ""الملك وعقيلته سيبقيان في بالمورال هذا المساء وسيعودان إلى لندن غدا".وفور إعلان رحيل الملكة انفجر المحتشدون أمام قصر باكنغهام بالبكاء وسط صمت مطبق خيّم على المكان، بحسب ما أفاد صحافي في وكالة فرانس برس، في حين بثّت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" النشيد الوطني البريطاني.وبوفاة الملكة إليزابيث، يصبح ابنها الأكبر تشارلز (73 عاما) ملك بريطانيا تلقائيا وقائدا لكومنولث يضم 14 دولة أخرى، من بينها أستراليا وكندا ونيوزيلندا.

وفي وقت سابق الخميس، قال القصر الملكي في بيان "بعد مزيد من التقييم هذا الصباح ، فإن أطباء الملكة قلقون على صحة جلالة الملكة وأوصوا بأن تظل تحت إشراف طبي".



آخر ظهور علني



الثلاثاء الماضي التقت الملكة التي تقيم في قلعة بالمورال في اسكتلندا منذ تموز الماضي، مع ليز تراس، لتعيينها رئيسة جديدة للوزراء بعد أن كانت قد استقبلت بوريس جونسون لقبول استقالته، ولتحتل بذلك المرتبة الخامسة عشر بين رؤساء الوزراء الذين عينتهم الملكة طيلة سبعة عقود من حكمها، منذ أنتوني إيدن في عام 1955، وصولا إلى ليز تراس.

سيرة حياة الملكة



- ولدت الملكة إليزابيث يوم 21 نيسان عام 1926 في حي مايفير الراقي بالعاصمة البريطانية لندن.



- في 6 شباط عام 1952 اعتلت إليزابيث الثانية العرش وفي 8 شباط نصبت رئيسة للكنيسة الأنغليكانية والكومنولث، وتوجت ملكة بعدها في 2 حزيران عام 1953، حيث أدت اليمين وهي في سن 27 عاما، والتي احتفل البريطانيون باليوبيل البلاتيني السبعيني لجلوسها على العرش، في شهر حزيران الماضي .