رئيسة الوزراء البريطانية: نعلن ولاءنا للملك تشارلز الثالث

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس في أعقاب وفاة الملكة إليزابيث الثانية، ولاء حكومتها للملك تشارلز الثالث الذي نصّب ملكا للبلاد.



وقالت تراس: "نشعر جميعا بصدمة شديدة بوفاة الملكة إليزابيث الثانية".

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وأكدت أن الملكة الراحلة كانت الصخرة التي بنيت عليها بريطانيا المعاصرة.



وكانت تراس التقت الملكة إليزابيث الثانية في مقرها الأسكتلندي بقلعة بالمورال الثلاثاء الماضي حيث كلفتها الملكة بتشكيل حكومة جديدة خلفا لبوريس جونسون.

وبوفاة الملكة إليزابيث، أصبح ابنها الأكبر تشارلز البالغ 73 عاما ملكا لبريطانيا وقائدا للكومنولث الذي يضم 14 دولة وكيانا، بينها أستراليا وكندا ونيوزلندا.

(روسيا اليوم)