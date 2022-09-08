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عربي-دولي

تشارلز في أول تصريح بعد وفاة والدته: وفاتها أكبر لحظة حزن علي

Lebanon 24
08-09-2022 | 16:07
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نقلت" روسيا اليوم " أول تصريح لـ الإبن الأكبر للملكة إليزابيث الثانية ولي العهد الملك تشارلز  بعد وفاتها قائلاً: "وفاة والدتي الحبيبة الملكة إليزابيث تمثل أكبر لحظة حزن بالنسبة لي".
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